Coronavirus, Speranza: Sfida si può vincere solo lavorando insieme

di bdr/ect

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Per il Governo essere vicino a Regione Lombardia, al presidente Fontana, agli assessori, a tutti i nostri medici, infermieri e sanitari che sono in prima linea a combattere il coronavirus. Dobbiamo lavorare insieme, il coronavirus si può vincere ma soltanto lavorando insieme". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in un messaggio diffuso dopo la sua visita in Regione Lombardia. "Questa sfida si può vincere soltanto se avremo il sostegno di tutti i nostri cittadini - ha aggiunto Speranza -. Piccoli gesti quotidiani come smettere di abbracciare o dare al mano sono piccoli gesti quotidiani, che ci aiuteranno a vincere la sfida".

