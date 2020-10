Coronavirus, Speranza: Segnali sostenibilità, ma alzare livello attenzione

di abf

Roma, 2 ott. (LaPresse) - "Dobbiamo alzare il livello di attenzione, in questi mesi abbiamo rafforzato molto il Ssn. I segnali di pressione negli ospedali sono sostenibili, ma bisogna alzare ancora il livello di attenzione. Vediamo i casi in Francia e Spagna, noi siamo a 2500 casi al giorno, un numero molto più basso, ma c'è una tendenza in aumento". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo a margine di convegno organizzato dalla Uil dal titolo 'Dall'emergenza un'opportunaità: progettare un rinnovato servizio sanitario nazionale', in corso all'Hotel Quirinale di Roma

"Quindi massima attenzione e massima cautela, e soprattutto oggi più che mai la mia richiesta agli italiani è di insistere con i comportamenti corretti. Quelli che ci hanno consentito di piegare la curva nei momenti più difficili", ha aggiunto.

