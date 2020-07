Coronavirus, Speranza: Riapertura scuole a settembre in piena sicurezza

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - Riapriranno con certezza le scuole a settembre? "Io sono convinto che le scuole riapriranno e tutte. Il punto per me è riaprire in piena sicurezza". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a '24 Mattino' su Radio 24. "La chiusura delle scuole - ha sottolineato - è stata per me la scelta più dolorosa. Girano 10 milioni di persone attorno alle scuole e non potevamo permetterci un movimento tale di persone nella fase più acuta. Oggi l'obiettivo straordinario del governo è riaprire le scuole e in piena sicurezza. Sto lavorando a un rapporto organico più strutturato tra Ssn e scuole. Noi non possiamo scaricare solo su presidi e personale scolastico le responsabilità, faremo test su chi lavora e poi avremo una fase di campionamento. Alla metà di settembre le scuole riapriranno e lavoriamo perché riaprano nella piena sicurezza", ha concluso.

