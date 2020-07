Coronavirus, Speranza: Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria

di dab/alm

Roma, 24 lug. (LaPresse) - "Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

