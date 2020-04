Coronavirus, Speranza: Puntare su assistenza territoriale e Covid-hospital

di mad

Milano, 20 apr. (LaPresse) - "Il punto non è solo la data, ma è come attrezzeremo il Paese a ripartire. Dal punto di vista sanitario dobbiamo rafforzare la nostra rete di assistenza territoriale, e poi dobbiamo insistere sui Covid-hospital specializzati, perché gli ospedali misti facilmente moltiplicano il contagio. Investiremo risorse per strutture ad hoc". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital.

"Inoltre - ha aggiunto - sarà importante l'utilizzo della App 'Immuni', che può aiutarci a essere più veloci nell'individuare i casi positivi e mettere immediatamente in quarantena i loro contatti. Inoltre ci consente di individuare la struttura sanitaria più vicina. Inoltre dobbiamo far sì che ci sia un utilizzo intelligente dei test e dei tamponi".

