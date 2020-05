Coronavirus, Speranza: Ora limitare ancora di più relazioni e contatti

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "In questa fase, che è difficile ma differente da quella precedente, in cui i rischi non sono finiti, bisognerebbe limitare ancora di più, se possibile, relazioni e contatti". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'diMartedì', su La7, parlando della fase 2, per rispondere alla domanda su quale sia la definizione esatta di congiunti.

