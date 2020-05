Coronavirus, Speranza: Non scherzare col fuoco, massima attenzione

di lrs

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "Dobbiamo ripartire sì ma facciamolo con il massimo dell'attenzione, perché altrimenti si finirà per tornare indietro. Non si può scherzare col fuoco". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. "Sicuramente servono più controlli e li faremo ma quello che conta di più - sottolinea - è la persuasione di ciascuno di noi. Mi permetta di fare un appello soprattutto ai più giovani che sembrano essere coinvolti da queste immagini: è in gioco la vita delle persone. Non possiamo dimenticare le immagini drammatiche di poche settimane fa che abbiamo visto nei nostri ospedali, i volti stremati dei nostri infermieri, medici e operatori sanitari".

