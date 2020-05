Coronavirus, Speranza: Movida? Rischio far pagare prezzo enorme al Paese

di lrs

Milano, 20 mag. (LaPresse) - Non bisogna "vanificare tutto il lavoro straordinario e i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi. Il virus non è sconfitto, ancora circola nel nostro Paese. Ha numeri inferiori ma ancora è lì. Quindi, i comportamenti sbagliati possono far pagare un prezzo enorme al nostro Paese. Io penso che dobbiamo tenere ancora altissimo il livello di attenzione e che queste immagini" della movida "non ci fanno bene. Sono immagini che danno un messaggio molto, molto sbagliato". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1.

