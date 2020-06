Coronavirus, Speranza: Mascherine e distanziamento fino al vaccino

di mad

Milano, 24 giu. (LaPresse) - "Abbiamo necessità di usare con grande abnegazione mascherine, distanziamento e tutte le regole che gli scienziati hanno stabilito, a partire dal lavaggio delle mani. Il virus non è scomparso: lo vediamo in Sud America, negli Usa, nei grandi Paesi dell'Asia. L'ultima settimana è stata la più difficile a livello globale, anche se qui in Europa le cose vanno meglio. La svolta arriverà con il vaccino: fino ad allora mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani resteranno fondamentali. Guai a pensare che la battaglia sia vinta, significherebbe anche non avere il ricordo di quanto successo in questi mesi. Dobbiamo guardare con fiducia al futuro, ma non perdere la memoria di quello che è stato". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, su Corriere.it.

