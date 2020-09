Coronavirus, Speranza: Lettera Salvini sbagliata, divide l'Italia

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "La lettera di Salvini è sbagliata, perché divide l'Italia e dà un senso di un leader piccolo che mette davanti gli interessi di parte a quelli del Paese". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla festa del 'Fatto Quotidiano', commentando la lettera del leader leghista, Matteo Salvini, al 'Corriere della Sera' sul piano anti-Covid. "Questo studio - ha aggiunto - a me è stato presentato dal delegato delle Regioni. La persona che me l'ha presentato è stato un esponente" della Lombardia. "Io gli dico grazie perché quello studio ci è servito. Lo dico con serenità: la posta in gioco è così alta che non possiamo metterci a fare giochetti sullo scarico di responsabilità", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata