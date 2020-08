Coronavirus, Speranza: Italia in prima linea nella partita del vaccino

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "L'Italia non sta a guardare, ma è in prima linea nella partita" dei vaccini. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus.

