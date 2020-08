Coronavirus, Speranza: Istituzioni retto, ma Italia non ancora al sicuro

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Le istituzioni repubblicane hanno retto". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus. "Ma questo può farci dire che la battaglia è vinta? Credo di no", aggiunge. "L'Italia sta meglio di altri Paesi, ma credo che non possiamo ritenerci al sicuro", sottolinea.

