Coronavirus, Speranza: In prossimo decreto 500mln per recupero liste attesa

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Nel prossimo decreto di cui stiamo discutendo c'è anche una risposta a un'interrogazione che mi fu fatta da FdI" sul rinvio delle prestazioni sanitarie aumentando le liste di attesa. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus. "Ho proposto al ministro dell'Economia di poter individuare risorse aggiuntive per mezzo miliardo di euro, perché il Servizio sanitario nazionale possa recuperare quelle visite, quegli screening e quegli interventi che in queste settimane di Covid non siamo riusciti a portare avanti", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata