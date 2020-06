Coronavirus, Speranza: In Lombardia ci vuole più tempo e prudenza

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Abbiamo a lungo differenziato le aree. In Lombardia l'onda è arrivata più alta, ma la tendenza è ovunque a scendere. In alcune Regioni dovevi scendere dal primo o secondo piano, mentre in Lombardia dal decimo e per arrivare a terra lì ci vorrà più tempo, più cautela e più prudenza". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata