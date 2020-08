Coronavirus, Speranza: In Europa situazione non tranquilla, Italia messa meglio

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "In Europa la situazione non è affatto tranquilla, basta guardare ai Balcani, dove i numeri sono in crescita", ma "la situazione è in bilico anche in altri Paesi europei, come la Spagna". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus. "L'Italia è messa meglio di altri Paesi, questo è un dato oggettivo che ci viene riconosciuto anche a livello internazionale - aggiunge -. E' il risultato di tutto il Paese, non di una parte. È il risultato del governo, delle Regioni, del Parlamento e prima di tutto del nostro Servizio sanitario nazionale, di cui dobbiamo essere orgogliosi. È un risultato dei nostri medici, degli infermieri, degli operatori sanitari".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata