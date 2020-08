Coronavirus, Speranza: Entro poche ore linee guida ottobre a Regioni

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Stiamo limando le linee guida per la ripresa di ottobre, lavoro che è arrivato ieri al Cts e nel giro di poche ore faremo arrivare alle Regioni: costituirà l'orizzonte entro cui far andare la ripresa". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus.

