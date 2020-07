Coronavirus, Speranza: C'è rischio nuove chiusure, no tentennamenti

di lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - C'è il rischio di nuove chiusure? "Il rischio c'è, perché il rischio zero purtroppo non esiste. In questi mesi gli italiani sono stati straordinari, hanno avuto comportamenti molto corretti. Dobbiamo continuare su questa strada. Se dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti, in alcune aree, in alcune città, lo faremo senza tentennamenti". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg5.

