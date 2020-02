Coronavirus,Speranza: Blocco voli resta, possibile implementare misure

di egr

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "Nella riunione interministeriale di ieri abbiamo ribadito il principio cui ci siamo ispirati sinora, quello della massima precauzione: quindi tutte le misure prese sin qui restano in vigore, anche quelle sui voli, e valuteremo con l'evolversi della situazione se e come implementarle. Il nostro auspicio è che a un certo punto le condizioni epidemiologiche possano consentirci di diminuire certe misure, ma in questa vicenda, è bene chiarirlo, non è che si decide senza un fondamento scientifico. E' sulla base di dati concreti che facciamo giorno per giorno le nostre valutazioni stazioni". Così il ministro della Salute Roberto Speranza parla così dell'emergenza Coronavirus in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.

