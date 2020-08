Coronavirus, Speranza: Bene riaperture, curva continuato a piegarsi

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Ad oggi possiamo dare un giudizio positivo di questa prima fase di aperture". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sull'emergenza Coronavirus. "La mia opinione è che il sistema di monitoraggio che abbiamo costruito ci ha consentito di valutare, passo dopo passo, l'impatto di queste riaperture. E i numeri ci dicono che la curva ha continuato a piegarsi dalla parte giusta e da qualche settimana siamo in una fase di stabilità. Che ci sono cluster ma il sistema di prevenzione ci mette in condizioni di poter intervenire. E dovremo aumentare sempre di più la nostra capacità di resilienza e intervento", aggiunge.

