Coronavirus, Speranza: Assembramenti del weekend preoccupano molto

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "I numeri oggi sono incoraggianti ma non siamo a rischio zero. Ci sono focolai. Gli assembramenti visti in questo weekend mi preoccupano molto. C'è un eccesso di rilassatezza. Ma la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3.

