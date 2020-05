Coronavirus, Speranza: App può aiutare, ma non è soluzione definitiva

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "La app ci può aiutare, ma non è la soluzione definitiva". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'diMartedì', su La7, parlando di 'Immuni'. "L'app può essere utile per tracciare in maniera veloce i contatti della persona positiva. Bisogna investirci ma è un pezzo di una strategia fatta di test, tamponi e più posti in terapia intensiva", aggiunge.

