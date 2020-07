Coronavirus, Speranza: Anche vaccino Johnson & Johnsonverrà prodotto ad Anagni

di ddn

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Ho visitato oggi l'azienda Catalent di Anagni in provincia di Frosinone. Se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino per il Covid19 sarà qui che si completerà parte del processo produttivo di AstraZeneca. È notizia di oggi che anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato qui. Sono belle notizie che testimoniano come l'Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, visitando nel pomeriggio l'azienda farmaceutica.

