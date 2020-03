Coronavirus, Spadafora: Non darei per certa ripresa serie A il 3/5

di dab

Roma, 18 mar. (LaPresse) - La data del 3 maggio per la ripresa del campionato di calcio "è quella che speriamo, ma non la darei per certa. È ancora un auspicio e non una certezza", perché "la situazione cambia ed evolve la situazione anche a livello sanitario". Lo dice il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni dello speciale Tg3 sull'emergenza Coronavirus.

