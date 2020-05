Coronavirus, Solinas: No imbarco per Sardegna senza il certificato

di abf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - "Chi arriva senza certificato potrà entrare o no? Dal mio punto di vista non potrà imbarcarsi in partenza". Così a 'Un Giorno da Pecora' su Radio1 il governatore della Sardegna Christian Solinas.

