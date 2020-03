Coronavirus, slitta referendum su taglio parlamentari

Via libera dal governo allo slittamento del referendum sul taglio dei parlamentari. E' quanto si apprende al termine della riunione del Cdm da fonti di maggioranza. Non è ancora stata fissata una nuova data per la consultazione. A dirlo il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'esecutivo inoltre ha stanziato 7,5 miliardi euro di aiuti per famiglie e imprese.

