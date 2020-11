Coronavirus, sindaco Palermo: In Sicilia si va verso una strage annunciata

di scp

Palermo, 8 nov. (LaPresse) - “Se è vero quanto denunciato oggi dai media, circa la mancanza di strumenti fondamentali per la cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto, rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada verso una strage annunciata. Se è vero che nei Pronto soccorso manca l'ossigeno e che nei reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere quali pazienti provare a salvare e quali no, si prefigurano scenari da 'medicina di guerra' che, quali che ne siano i risultati e per quanto possa essere mastodontico l'impegno degli operatori medici e sanitari, porterà comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e sociali”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una lettera inviata poco fa al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente della Regione Nello Musumeci, informandone il prefetto Giuseppe Forlani.

