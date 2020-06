Coronavirus, sindaco Codogno: Grazie Mattarella, non abbiamo mai mollato

di ect

Milano, 2 giu. (LaPresse) - "E' una grandissima emozione, ringraziamo il Capo dello Stato per aver avuto questo pensiero. Le ferite sono state tante, ma lo spirito di non mollare non lo abbiamo mai perso. Speriamo di aver fatto un ulteriore passo verso la libertà che attendiamo da tempo". Così ai microfoni di RaiNews24 Francesco Passerini, sindaco di Codogno (Lodi), dove è attesa la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 2 giugno.

