Coronavirus, sindaco Asti: Senza parole, cerchiamo di capire ricadute

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "Senza parole! Apprendere dalla tv che ti stanno per cadere addosso decisioni così importanti ti fa venire voglia di ..... Il documento che gira è una bozza, stiamo cercando di capire quanto reale e quali ricadute avrebbe nel caso lo fosse. Ho chiesto al prefetto che convochi subito un tavolo. Ora mi vesto e vado in prefettura per seguire la cosa. Appena avrò notizie certe ve le farò sapere". Così il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, sul suo profilo Facebook, a proposito della bozza di Dpcm sul coronavirus che mette anche Asti tra le zone rosse.

