Coronavirus, sindaci a governo: Regole certe per gestione trasporti

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende, i sindaci, rappresentati dal presidente dell'Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, avrebbe chiesto al governo regole certe per gestire il trasporto pubblico. I sindaci si rivolgono al premier, Giuseppe Conte, per avere indicazioni, visto che tra una settimana, ormai, dovranno far viaggiare chi torna al lavoro in sicurezza, anche se non è ancora chiaro con quali criteri.

