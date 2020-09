Coronavirus, Sileri: Vaccino contro l'inflluenza sarà disponibile

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - Il vaccino contro l'inflluenza stagionale "sarà disponibile". Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 'Coffee Break' su La7. "Ci stiamo muovendo per migliorare l'approvvigionamento delle dosi - ha aggiunto -, inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo coloro che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo, soprattutto tra gli anziani, ma quest'anno prevedo un'inversione di tendenza e secondo me è auspicabile, perchè sarà d'ausilio alla diagnosi differenziale per Covid".

