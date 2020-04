Coronavirus, Sileri: Supporto a infermieri Nursing Up, ma no mobilitazione

di dab

Roma, 15 apr. (LaPresse) - “Mi rivolgo al sindacato degli infermieri italiani di Nursing up che hanno preannunciato uno stato di mobilitazione: come voi stessi avete riconosciuto siamo ancora nell'emergenza e la situazione è grave, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Ascolto le vostre istanze e cercherò di dare un contributo affinché siano risolte, ma questo non è il momento della rottura, c'è bisogno dell'aiuto di tutti noi. E sarò il primo, come sto già facendo anche in supporto dei colleghi medici, a recepire le richieste degli operatori della sanità”. Così in una nota il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

