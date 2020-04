Coronavirus, Sileri: Stadi non potranno riaprire, rischi troppo alti

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "Gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto". Così in una nota il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

