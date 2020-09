Coronavirus, Sileri: Speriamo di raddoppiare download Immuni e arrivare a 10 mln

di scp

Torino, 1 set. (LaPresse) - "Speriamo di poter raddoppiare il numero e arrivare almeno a 10 milioni.". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Radio anch'io su Rai Radio1 sulla app Immuni, al momento scaricata solo dal 14% degli italiani. "Immuni rappresenta la libertà di non dover andare in quarantena o dover fare il tampone se non c'è stato un contatto stretto", ha rimarcato.

