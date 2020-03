Coronavirus, Sileri: Soddisfatto per azione rapida e incisiva governo

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - “Esprimo piena soddisfazione per l'azione rapida ed efficace del Governo a rispondere a questa emergenza. Il nuovo decreto potenzia il Ssn per tre miliardi e mezzo di euro. Risorse per medici, infermieri, tecnici di laboratorio e tutto il personale sanitario. Abbiamo potenziato le reti di assistenza territoriale senza le quali non si arriva a tutti i cittadini bisognosi. Nel decreto, inoltre, abbiamo anche incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici come le mascherine. Queste sono le risposte necessarie e attese dai cittadini che stanno combattendo una durissima battaglia che ci vedrà prevalere con le armi della responsabilità, solidarietà e dell'unità”. Lo dichiara in una nota il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata