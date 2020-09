Coronavirus, Sileri: situazione di crescita, ma non critica

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Ci troviamo in una situazione di crescita, non critica". Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a 'Coffee Break' su La7. "Gli ospedali non sono sotto stress", ha aggiunto.

