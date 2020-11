Coronavirus, Sileri: Penso uscirà stasera, con limitazioni a spostamenti

di mad

Milano, 3 nov. (LaPresse) - “Oggi è la giornata del Dpcm, ci saranno ulteriori confronti per le ultime limature dopo di che ci sarà quel che il presidente Conte ha annunciato alla Camera e al Senato. Immagino ci sarà stasera, dopo l'incontro con le Regioni”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Nel Dpcm ci saranno delle limitazioni agli spostamenti? “Sicuramente. Se ci sono delle regioni ad alto rischio vi saranno delle limitazioni di spostamento tra queste e le regioni a basso rischio”. Qualora nelle aree a rischio si faranno dei lockdown, quanto potrebbero durare? “I lockdown non saranno come a marzo e le misure avranno una durata temporanea. Serve un minimo indispensabile di due o tre settimane”, ha detto Sileri a Rai Radio1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata