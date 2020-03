Coronavirus, Sileri lancia idea: bandiere e messaggi su balconi italiani

di dab

Roma, 13 mar. (LaPresse) - "Roma. Grazie ad ogni cittadino responsabile. Grazie a tutti coloro che combattono questa guerra che vinceremo. Le nostre finestre ed i nostri affacci sono le migliori bacheche per comunicare la nostra forza". Lo scrive sui suoi canali social il vice ministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, lanciando l'iniziativa di utilizzare le nostre balconate per lanciare messaggi positivi in questo momento di grandi sacrifici per contrastare il diffondersi del contagio di coronavirus.

