Coronavirus, sì a celebrazioni funerali ma solo con familiari stretti

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Non si potranno celebrare le messe, ma solo i funerali con i familiari stretti. È quanto si apprende da fonti di maggioranza, in merito alle nuove regole della fase 2, specificando che sul punto non c'è unità di vedute nella coalizione.

