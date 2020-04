Coronavirus, scontro maggioranza su riaperture 18/5: Iv insoddisfatta

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - A quanto si apprende, ci sarebbero stati momenti di tensione nella maggioranza, anche forte, su alcuni punti del Dpcm relativo alla fase 2 dell'emergenza coronavirus. C'è molta prudenza, infatti, da parte di alcuni ministri mentre altri spingono per ripartire. Secondo quanto trapela da fonti di Italia viva, il partito di Matteo Renzi sarebbe insoddisfatto sulle riaperture al 18 maggio, con Teresa Bellanova in pressing sulla celebrazioni delle messe, sulle regole per i ragazzi con disabilità e sulla ristorazione da asporto.

