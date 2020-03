Coronavirus,Salvini:Visto Tajani e Meloni,domani conferenza c.destra unito

di egr

Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Ho incontrato questa mattina qui nel mio ufficio i rappresentanti di Fi e di Fdi: Antonio Tajani e Giorgia Meloni. E domani il centrodestra, come squadra coesa e unita, farà una conferenza alle 11 per portare le nostre proposte al Governo. Noi offriamo al presidente Conte proposte concrete, se si vuole ci si incontra e si lavora insieme. Propositivi sì, ma non restiamo appesi alla finestra". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook dal suo ufficio.

