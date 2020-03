Coronavirus, Salvini: Vergogna Europa che si prende 15 giorni

di mad

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Un pensiero di schifo e di vergogna per l'Europa. Non hanno capito che la gente sta morendo, si sono riuniti e hanno deciso di prendersi 15 giorni per decidere. Se l'Europa è questa a me fa schifo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta a Telelombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata