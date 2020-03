Coronavirus, Salvini: Torno al Colle se Governo ci ignora ancora

di egr

Roma, 3 mar. (LaPresse) - "Conto di tornare a incontrare il Presidente Mattarella alla luce dei fatti. Abbiamo fatto le nostre proposte, se almeno una parte verrà accolta vorrà dire che al Governo c'è qualcuno che ha spirito costruttivo. Se, come è accaduto finora, verranno o ignorate o derise, vuol dire che c'è un grosso problema. Vuol dire che, superata l'emergenza sanitaria del Coronavirus che è la priorità, se il Governo continuerà a ridere, a ignorare le nostre proposte e a spartirsi poltrone, sottoporremo al Presidente della Repubblica il fatto che è grave". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza alla Camera in merito al decreto d'urgenza contro la crisi indotta anche dal Coronavirus.

