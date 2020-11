Coronavirus, Salvini torna su idrossiclorochina come cura Covid

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Utilizzare tutti gli antivirali possibili come l'idrossiclorochina" per contrastare il Covid. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram citando il farmaco che tanto aveva fatto parlare, bocciato dall'Aifa per la cura dei pazienti Covid ma che è tornato tra le proposte fatte al governo anche da altri partiti del centrodestra.

