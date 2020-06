Coronavirus, Salvini: Soffre di più il popolo dei 5 mln di disabili

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "In Italia sta soffrendo di più il popolo dei 5 milioni di disabili. La chiusura della scuola è stato un danno per i bimbi, ma per un bambino autistico il danno è stato triplo".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Di Martedì su La7.

