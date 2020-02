Coronavirus, Salvini: Se Conte non in grado garantire salute si faccia parte

di dab

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Se Conte non è in grado di garantire la salute pubblica di chi vive e lavora in questo splendido Paese, si faccia da parte e lasci lavorare chi lo sa fare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, commentando le ultime notizie sul coronavirus. "Prevenire è meglio che curare, in questi momenti la politica dovrebbe unirsi e non dividersi", aggiunge.

