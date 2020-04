Coronavirus, Salvini: Se avessimo aspettato Stato per Dpi sarebbe stata strage

di mad

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Se avessimo dovuto aspettare l'intervento dello Stato per i Dpi, mascherine, camici, respiratori, altro che strage. Quindi fortuna che è l'Italia dei Comuni, dei sindaci, delle Regioni. E questo lo dicono gli amministratori di ogni colore politico. Quindi non pensiamo proprio di ristatalizzare e burocratizzare tutto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata