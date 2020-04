Coronavirus, Salvini: Piano tenuto nascosto? Qualcuno dovrà risponderne

di lrs

Milano, 22 apr. (LaPresse) - "Se è vero come abbiamo letto sui giornali che c'era un piano di emergenza nazionale nei cassetti del ministero della Sanità, già mesi fa, che non è stato diffuso per evitare il panico, questo sarebbe di una gravità enorme". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa su Facebook, parlando di un articolo del 'Corriere della Sera'. "I governatori non hanno informazioni che possono essere in mano a un ministro. Se è vero che c'era un piano di contrasto alla pandemia che è stato tenuto nascosto non solo al popolo italiano, ma anche a sindaci e governatori sarebbe di una gravità inaudita. A pandemia bloccata, evidentemente, qualcuno ne dovrà rispondere", ha aggiunto.

