Coronavirus, Salvini: Per Mes senza condizioni vanno cambiati trattati, servono mesi

di scp

Torino, 24 apr. (LaPresse) - Quelli del Mes "sono prestiti che dovranno essere restituiti con interessi e precise condizioni che ci sono nei trattati e, come ha ricordato Merkel, per cambiare i trattati ci vogliono dei mesi". Così il leader della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Rai3. "Mi sembra una soluzione assolutamente non risolutiva", ha aggiunto,

