Coronavirus, Salvini: Pd vuole commissariare Regioni nord per fame poltrone

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "Senza vergogna il Pd ora chiede anche il commissariamento della Regione Veneto, dopo la Lombardia e la Liguria. Evidentemente hanno fame di poltrone, non gli basta quelle che stanno facendo con le nomine alle società partecipate, proprio in questo periodo. Ne vogliono ancora". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "La sinistra vuole commissariare tutti quelli che non la pensano come loro", aggiunge.

