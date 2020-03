Coronavirus, Salvini: Oggi Francesca fatto spesa, così Pd-M5S sereni

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Oggi è scesa solo Francesca a far, da sola, così gli amici di Pd e M5S sono più tranquilli che me ne sto a casa. Domani, poi, andrò io". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

